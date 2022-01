Im Abstand von 500 Jahren : Zwei Hubertus-Schlachten am Brachelener Feld

Das Hubertuskreuz unter Linden an der Landstraße 228 oberhalb von Brachelen. RP-Foto: Willi Spichartz Foto: Willi Spichartz

Hückelhoven Im Abstand von 500 Jahren war das Gelände der Schauplatz von gleich zwei blutigen Gefechten. Das erste ist datiert auf das Jahr 1444, das zweite war Teil des Zweiten Weltkriegs. Unzählige Menschen kamen bei den Auseinandersetzungen ums Leben.

Am 22. November 1944 rückte das Ende des Zweiten Weltkriegs für das (heutige) Stadtgebiet Hückelhoven in greifbare Nähe.Der Bodenkrieg mit Artillerie, Panzern und unter anderem Fußtruppen im Brachelener Feld näherte sich und mündete in die „Hubertusschlacht“, der „Zweiten“. Eine „Erste“ hatte genau 500 Jahre vorher, am 3. November (Hubertustag) 1444, dort stattgefunden. Bei der Panzerschlacht 1944 wurde das Hubertuskreuz an der Landstraße 228 zwischen Linnich und Lindern als Erinnerungsmal an 1444 beschädigt. Es ist nun ein Mahnmal für beide Ereignisse.

Im Städtedreieck Linnich–Geilenkirchen–Hückelhoven steht das Kreuz, das 1776 errichtet wurde, knapp auf Linnicher Gebiet. Eine makabre Duplizität hat dafür gesorgt, dass im Abstand von genau 500 Jahren gepanzerte Militärs auf dem sanft in Richtung Brachelen abfallenden Gelände aufeinander trafen, deren Logik wohl in der strategisch günstigen topografischen Lage begründet ist. 1444 waren es Reiter und Fußtruppen der Herzöge von Geldern und Jülich, die totbringend fochten, 1944 auf Nazideutschlands Seite vor allem die 10. SS-Panzerdivision „Frundsberg“, die die Befreiung gegen die ebenfalls mit Panzern bestückte 9. US-Armee aufzuhalten suchte. Wie verbissen der deutsche Widerstand war, zeigt der Umstand, dass die Amerikaner vom am 21. Oktober 1944 eroberten Aachen bis zum 22. November bis Brachelen und sogar bis zum 26. Februar bis zur Hückelhovener Innenstadt brauchten.

Info Hubertuskreuz 1776 errichtet Das Hubertuskreuz wurde 1776 als Stiftung errichtet, hat eine Höhe 3,90 und eine Breite von 0,55 Meter. Material ist Blaustein, der Christus-Korpus ist flach als Relief ausgearbeitet. In der Stifter-Inschrift heißt es: „Wanderer, den du auf diesem Felde der Stadt Linnich siehst.“ Und weiter: „Dem Gottessohn und dem heiligen Hubertus zu Ehren haben Martin Ferres und Helena Catharina Abels [dieses Kreuz] errichtet im Jahre 1776.“

Das Geschehen am 3. November 1444 war ein gewisser Zwischen-Schlusspunkt der Auseinandersetzungen um die Landesherrschaft der Region zwischen den Herzogtümern Jülich und Geldern, in das das ins Jülicher Land hineinragende geldrische Erkelenz involviert war. Von dessen stark ausgebauter Festung unternahmen vor November 1444 bereits geldrische Truppen Überfälle ins Land an der Rur, bis zu 2800 Mann sollen es gewesen sein, die allein 17 Dörfer auf der linken Seite des Flusses niedergebrannt hatten. Sie fühlten sich unter Führung ihres Herzogs Arnold offenbar bereits ziemlich sicher im Gelände um Brachelen, Lindern und unter anderem Linnich, als sich am 3. November 1444 dort der Morgennebel hob. 500 Jahre später lag ebenfalls schwerer Nebel auf dieser Landschaft, allerdings künstlich erzeugt als taktisches Manöver durch die amerikanischen Truppen.

Aber nicht nur der Morgennebel war es, der 1444 bei den Geldrischen keinen Verdacht auf eine Bedrohung aufkommen ließ – der Jülicher Herzog Gerhard kannte das Gelände offenbar noch besser, als er sich von Linnich aus mit lediglich 800 Rittern und Fußsoldaten Richtung Brachelen aufmachte. Heute teils noch vorhandene buschige Hohlwege, Hecken und Gehölze boten gute Deckung, mit der zahlenmäßig dreifach unterlegenen Streitmacht den Überraschungseffekt zu erzielen, der zum Erfolg nötig war. Die Jülicher teilten sich darüber hinaus noch auf und griffen, vermutlich gegen 14 Uhr, von mehreren Seiten an.

In einem ziemlichen Gemetzel verloren 300 Geldrische und eine geringere Zahl Jülicher dabei ihr Leben. Arnold von Geldern-Egmont flüchtete zu Fuß über die Rur, sein Bruder Wilhelm wurde gefasst und ins Nideggener Burg-Verlies gebracht. Die geldrischen Truppen flüchteten aus dem Bereich der heutigen Rischmühle in Richtung Kapbusch nach Hilfarth, wo vermutlich eine eigene Abteilung stand, um den Rurübergang im Fall eines notwendigen Rückzugs nach Erkelenz zu sichern. Das war vorausschauend, allerdings war die jülichsch-geldrische Fehde damit noch nicht beendet, erst 99 Jahre später war mit dem Frieden von Venlo 1543 (vorübergehend) Schluss. Auf dem Weg dorthin machte Kaiser Karl V. in Erkelenz Station, in Venlo verhandelte er mit Johann von Blumenthal vom gleichnamigen Brachelener Rittersitz als Beauftragtem des Jülicher Herzogs.

500 Jahre später dauerte es gut drei Monate, bis die Amerikaner die von den Deutschen stark befestigte und verteidigte Rur ab dem 24. Februar überschreiten konnten. Von dort waren sie in drei Tagen am Rhein, in zwei Monaten zum Treffen mit der Roten Armee der Sowjetunion an der Elbe bei Torgau.