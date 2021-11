Grünen-Fraktion des Kreises besucht Pflegeeinrichtung in Hückelhoven : Altenheimleiter hofft auf Lernfähigkeit der Politik

Hückelhoven Die Kreistagsfraktion der Grünen hat das evangelische Altenheim in Hückelhoven besucht und sich die Kritik von Leiter Markus Lowis genau angehört.

Markus Lowis freute sich über das Interesse an seiner nicht immer einfachen Arbeit als Leiter der Einrichtung, insbesondere in dieser Pandemiezeit. Er äußerte er sich kritisch zu den zum Teil widersprüchlichen Verordnungen und Regelungen der Corona-Maßnahmen von Bund, Land und Kreis und hofft, dass die Politik inzwischen dazugelernt habe. Über die Bereitstellung von Finanzmitteln für mehr Personal durch das Bundesgesundheitsministerium freut sich Lowis grundsätzlich. Da der Markt an Pflegekräften aber leergefegt sei und die Ausbildung jetzt erst beginne, könne man mit Verbesserungen in den Einrichtungen erst in zwei, drei Jahren rechnen.