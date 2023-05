In Hartlepool und Highworth Hückelhovens und Wassenbergs Partnerstädte haben gewählt

Ein Tiefpunkt für Labour Hartlepool war die Nachwahl zum Unterhaus im Jahr 2021, als der Wahlkreis an die Tories ging – nach jahrzehntelangen Siegen der Schwesterpartei der deutschen Sozialdemokraten. Dies rief in den Medien in Großbritannien und einigen europäischen Ländern erhebliche Aufmerksamkeit hervor, so auch in der ARD, als Beispiel für den Niedergang der sozialdemokratischen Parteien, in England sei die „Red Wall“, die Rote Mauer, im Nordosten regelrecht geschleift worden. Angedeutet hatte sich das in Hartlepool bereits beim Brexit-Referendum 2016, als die ehemalige Schwer-Industrie-Stadt mit 92.000 Einwohnern mit 69 Prozent für den Austritt aus der EU stimmte. Bei der Unterhauswahl 2017 hatte Labour unter dem Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn 17 Prozent hinzugewonnen und kam auf die absolute Mehrheit von 52,5 Prozent. 2021 kam dann mit dem neuen Labour-Vorsitzenden Keir Starmer der Verlust des Sitzes.