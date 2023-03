Hückelhovenerinnen helfen 14.000 Euro für Erdbeben-Opfer gesammelt

Von der enormen Spendensumme waren die Organisatorinnen selbst am meisten überrascht. „Mit ungefähr 6000 bis 7000 Euro hatten wir gerechnet“, berichtet Elif Acikgöz (24). Kleine Besucher kamen beim farbenfrohen Gesichterschminken und auf der Hüpfburg ganz auf ihre Kosten. Zusätzlich bat Aleyna Kocatürks Ausbilder, die St. Gereon Seniorendienste gGmbH in Brachelen, die Mitarbeiter um Spenden. Weitere 2000 Euro wurden dabei gesammelt, für die das Unternehmen unter anderem Windeln, warme Decken, Heizstrahler und Babykleidung kaufte. Aleyna, Elif und ihre Freundinnen nahmen ebenfalls Sachspenden an und funktionierten die Gewerbehalle vorübergehend zum Sammellager um. „Die Ware wurde von einer Spedition abgeholt und zunächst nach Düsseldorf gebracht. Von dort ging es weiter in die Türkei“, so Kocatürk.