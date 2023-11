Erstlingswerk Hückelhovenerin schreibt Horror-Roman

Die Idee zu ihrem Buch hatte die Hückelhovenerin schon sehr lange in ihrem Kopf, sagt sie. Was lange fehlte, war der letzte Anstoß, diese auch umzusetzen. Nachdem sie vor einigen Jahren schon in Fan-Fiction-Foren Kurzgeschichten veröffentlicht hatte, in denen sie stets auch darauf Acht gab, eigene Charaktere einzubringen und diese weiterzuentwickeln, gab es in jenem Forum auch einen Wettbewerb mit einem Verlag. Dem Sieger winkte ein Buchvertrag. Zwar schaffte es die gebürtige Düsseldorferin nicht auf den ersten Platz, landete aber unter den besten zehn. „Das hat mir die Bestätigung gegeben – und ich habe mich an die Arbeit gemacht, mein erstes richtiges Buch zu schreiben“, sagt sie.