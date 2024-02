Margarete Coenen aus Ratheim Hückelhovenerin feiert 103. Geburtstag

In Brachelen hat Margarete Coenen fast ihr ganzes Leben verbracht. Mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Bernhard baute sie ein Eigenheim, hier bekam sie ihre beiden Kinder. Nur die Kriegszeit war nicht schön für Margarete Coenen. „Zweimal flüchteten wir, meine Eltern und ich. Wir nahmen sogar unser Pferd und die Kuh mit. Nach Jülich und Erkelenz. Aber keiner wollte uns haben." Bei der Rückkehr fanden sie ihr Haus völlig zerstört vor, bauten es später wieder auf. Ein Zug, in dem sie sich befand, wurde unterwegs beschossen – eine lebensgefährliche Situation. Ehemann Bernhard Coenen geriet später während des Zweiten Weltkriegs in französische Gefangenschaft, kam erst 1948 als sogenannter Spätheimkehrer nach Hause. Ihr nächstes Ziel: 104 werden.