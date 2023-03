Horst Färber geehrt Hückelhovener für 60 Jahre beim THW ausgezeichnet

Vor gut zehn Jahren hat Horst Färber mit 68 Jahren aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Bis zum schluss war er Teil der Räumgruppe. Dem THW hält der gelernte Drucker seitdem selbstverständlich weiterhin die Treue und ist nach wie vor ein wichtiger Teil der Gruppe. „Einmal THW, immer THW“, das war seit jeher sein Leitspruch. Schon 2010, als das THW in Hückelhoven eine Chronik zum 50-jährigen Bestehen herausgegeben hat, war er Teil der Redaktion. In den vergangenen Jahren hat er mit weiteren Kollegen regelmäßige Treffen abgehalten und arbeitet mit ihnen an einer Fortschreibung dieser Chronik. Eigentlich, so sagt er, hatte die zum 60-Jährigen kommen sollen. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. So wird zum 65-jährigen Jubiläum eine neue Schrift erscheinen. Bis dahin hat Horst Färber allerdings noch einiges zu tun, auch diese Arbeit halte ihn fit, es kommen immer wieder alte Erinnerungen hoch. Und natürlich schätzt er all die Kameradschaft, bei „seinem“ THW.