Hückelhovener Verein ausgezeichnet Regenbogenpreis für Con Brio

Während es in der Regel die Musiker am Klavier, an der Violine oder an anderen Musikinstrumenten sind, die im Rampenlicht stehen, rückten nun die Verantwortlichen in den Mittelpunkt, die das alles organisieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Denn für sein langjähriges Engagement wurde der Verein jüngst ausgezeichnet – und zwar mit dem Regenbogenpreis von der Fraktion der Grünen in der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR). Dieser Preis wird Jahr für Jahr von der Fraktion an Menschen oder Vereine für ehrenamtliches Engagement im Umweltschutz, bei der Förderung des Inklusionsgedankens, bei der Hilfe für Geflüchtete oder in der kulturellen Bildung vergeben. Beim Verein Con Brio trifft wohl in erster Linie der letztgenannte Punkt zu, haben Schüler und Studierende doch stets freien Eintritt zu den Musikveranstaltungen.