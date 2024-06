In Hückelhoven Tafel freut sich über Spendendinner

In seiner Eröffnungsrede dankte Uwe Ganz allen für ihr Kommen, er verwies darauf, dass die Tafel Hückelhoven zurzeit 1340 bedürftige Menschen in den Städten Hückelhoven und Wassenberg unterstützt. Anschließend erklärte Heinz-Josef Schmitz als Tafelleiter in einem kurzen Sachbericht den aktuellen Tafelbetrieb und dass die Arbeit durch wirtschaftliche Verschlechterung und durch weitere Zunahme von Armut noch gestiegen ist. Wegen der anstehenden Spende bat er darum, doch dieses Geld für notwendige Lebensmittelzukäufe zu verwenden. Am Ende des ereignisreichen Tages konnte Initiator Uwe Ganz der Hückelhovener Tafel einen Scheck in Höhe von 4500 Euro überreichen.