Synthetische Opioide Hückelhovener Suchtforum klärt auf

Heinrich Elsner, Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie, zeigte auf, dass Opioide in einigen Lebensmitteln in niedriger Dosierung enthalten seien. Der Konsum dieser Lebensmittel sei nicht mit Sucht gleichzusetzen, jedoch sprach er auch über psychoaktive Substanzen, die etwa in rezeptfreien Arzneimitteln enthalten sind. Über Aufgaben und Möglichkeiten in der Suchthilfe referierte Professor Michael Klein, klinischer Psychologe und psychologischer Psychotherapeut sowie langjähriger Leiter in Fachkliniken. Sucht müsse enttabuisiert werden, das Sprechen über Konsum müsse normal werden. Oft seien es Neugier und Experimentierfreude, die in die Abhängigkeit führten.