Erneuerbare Energien in Hückelhoven Schulzentren haben großes Potenzial bei PV-Anlagen

Die Firma Reichel hatte bei den Dächern jeweils zwei Varianten geprüft und herausgearbeitet, wie lange es jeweils dauern würde, bis sich die Anlage amortisiert hat. In der ersten Variante ging es um den reinen Eigenverbrauch, bei der zweiten Variante wurde eine Vollbelegung durchgerechnet. Wenig überraschend bieten die Schulzentren in Ratheim und in der Schlee das größte Potenzial. Bei der ersten Variante könnten 99,6 Prozent beziehungsweise 97,2 Prozent der erzeugten Energie selbst genutzt werden. Die Stadt signalisierte auch, die Gebäude zu priorisieren, bei denen der Eigenverbrauch am größten sei. Bei manchen Gebäuden ist allerdings noch unklar, ob sich die Dächer überhaupt für eine PV-Anlage eignen.