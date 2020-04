Ungewissheit über Pfingstkirmes : Hückelhovener Schützenfest abgesagt, Kirmes noch nicht

Hückelhoven Die Bruderschaft verlegt ihre Feierlichkeiten mit aktuellen Majestäten auf 2021. Zur Kirmes steht ein Beschluss noch aus. Auf Süßes müssen die Hückelhovener deshalb aber nicht verzichten.

In Hückelhoven wird zu Pfingsten kein Schützenfest gefeiert. Noch keine Entscheidung ist hingegen darüber gefallen, ob die Pfingstkirmes rund ums Rathaus stattfinden kann. Aufgrund des Coronavirus hat der Vorstand der Schützenbruderschaft vom heiligsten Sakrament des Altares Hückelhoven nach Rücksprache mit den designierten Majestäten beschlossen, in diesem Jahr das Schützenfest zur Pfingstkirmes am 30./31. Mai nicht durchzuführen. „Die aktuelle Lage mit den Beschränkungen im Rahmen der Pandemie lässt keinen anderen Beschluss zum Schutz der Mitglieder und Besucher zu. Unsere Majestäten bleiben aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation für eine weiteres Jahr im Amt“, teilte Erich Funda mit. So findet am 9. August auch kein Vogelschuss statt. Gleichfalls fallen alle vorgesehenen Termine der Schützenbruderschaft bis zum 31. November aus. Ferner ist der Trainingsbetrieb der Schießabteilung bis auf weiteres eingestellt. „Sollten zwischenzeitlich Lockerungen in den Kontaktbeschränkungen durch die Landesregierung bekanntgegeben werden, könnten einige Termine wieder aufleben“, kündigt die Bruderschaft an.