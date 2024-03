Filmvorführung in Köln Hückelhovener Schüler tanzen Kunst

Das Projekt hat nicht nur den Organisatoren großen Spaß gemacht, auch die Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe der Gesamtschule waren mit großer Freude dabei. „Am ersten Tag fand ich es einfach schön, in das Museum Ludwig zu kommen. Da habe ich erst mal realisiert, dass das was Einmaliges ist, was wir da machen. Ich war so erstaunt von diesem Riesenmuseum und fand es besonders schön, als wir ganz langsam die Treppen hochgegangen sind, da habe ich kurz mal alles vergessen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich in dieser Woche gelernt habe, aufmerksamer zu sein und mich in etwas ‚reinzuhängen‘, sagt Gabriel. Mitschülerin Zoe ergänzt: „Diese Woche hat mir gezeigt, dass man mit Kunst tanzen kann und es auch Spaß macht, sich auf Menschen einzulassen, die man noch nicht gut kennt.“ Rahaf hob das Vertrauen hervor, dass den Jugendlichen entgegen gebracht wurde.