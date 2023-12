Für Deutschen Rock-und-Pop-Preis nominiert Hückelhovener schreiben Song für Menschen in Ukraine

Ein Wiedererkennungswert in ihrer Musik ist Jorge und Ruth Klapproth sehr wichtig. „Die Musik muss ins Herz treffen. Emotional sein. Mal mitreißend, mal melancholisch, mal aufrührend, mal nachdenklich. Aber immer mit einem hohen Wiedererkennungswert und voller Spannungen“, beschreibt Jorge Klapproth. Das heiße aber nicht, dass auch alle oder die meisten Titel auf dem Album in diesem Stil daherkämen, macht er deutlich. „Wir haben schnelle Songs, aber auch langsame Songs dabei“, sagt Ruth Klapproth. Und auch thematisch sei die Bandbreite groß. So sei auch ein Song dabei, das über Zusammenhalt geschrieben wurde und motivieren soll. Was aber alles eint ist der hohe künstlerische Anspruch, den die Musiker an sich selbst richten. Deswegen stecke auch so viel Arbeit darin. Es ist ihnen wichtig, den einzelnen Instrumenten ausreichend Raum zu geben. Mit dem KI-generierten Video, auf das die Hückelhovener bislang ausschließlich positive und sehr emotionale Rückmeldungen bekommen haben, sind sie für den 41. Deutschen Rock-und-Pop-Preis 2023 in gleich fünf Kategorien nominiert. Der Deutsche Rock-und-Pop-Preis wird von der Deutschen Popstiftung verliehen. Ausgezeichnet werden Musikschaffende mit besonders kreativen Leistungen im Jahr 2023 durch eine Bundesjury. Die Preisverleihung findet am 16. Dezember 2023 im Kongresszentrum Siegerlandhalle in Siegen statt.