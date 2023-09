Kontroverse Diskussion im Hückelhovener Stadtrat Name der Holzapfel-Schule bleibt bestehen

Als Alexandra Hensel, ihres Zeichens Leiterin der Johann-Holzapfel-Grundschule in Doveren in diesem Sommer den Antrag stellte, diese in Cornelia-Funke-Schule umzubenennen, handelte sie wahrscheinlich nur mit besten Absichten. Sie ahnte sicher nicht, dass sie eine Diskussion breittreten würde, die nicht nur in Doveren selbst, sondern auch im Rat der Stadt Hückelhoven zu einigen Kontroversen führen sollte. Bis hin zu der Frage: Wer ist Doverener und wer wohnt nur da?