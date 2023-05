Hückelhovener Pfingstkirmes Bunte Flaniermeile lockt in die City

Neben Klassikern wie Autoscooter, der rasanten Raupenbahn oder den Karussells sorgen große Fahrgeschäfte für den beliebten Adrenalinrausch. Mit rasanten 120 Stundenkilometern in schwindelerregenden 42 Metern Höhe über das bunte Marktgeschehen fliegen: Der „Fighter“ war ein aufsehenerregender Blickfang in der Innenstadt. Auf dem Hartlepooler Platz am Rathaus sowie am Breteuilplatz luden die beteiligten Händler und Schausteller noch bis zum Dienstag zum ausgedehnten Kirmesbummel über die farbenprächtige Flaniermeile ein.