Hückelhovener Musiker finden neue Heimat : Baaler wollen weiter singen

Chorleiter Herry Vierboom (r.) und Vorsitzender Detlef Albrecht (2.v.r.) überreichen den neuen Mitgliedern aus Baal, Dieter Böttcher (l.) und Josef Lemmen die Notenhefte. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Nach der Auflösung des Männergesangvereins Baal machen fünf Hobbymusiker bei den Kollegen in Hilfarth weiter. Im Mai soll es ein ganz besonderes Event geben.

Von Daniela Giess

Als sie zum Schluss nur noch zu siebt waren, wussten sie, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Nach 160 Jahren lösten die letzten noch verbliebenen Mitglieder den Männergesangverein Borussia Baal auf.

Leicht fiel ihnen diese Entscheidung nicht. „Wir hatten mal ungefähr 35 aktive Sänger. Aber das war vor 30 Jahren“, erinnert sich Josef Lemmen. Der langjährige Geschäftsführer, bis zum Schluss im Amt, ist so etwas wie das Urgestein der Baaler Hobbysänger. Die wechselvolle Geschichte des 1860 gegründeten MGV hat er über viele Jahrzehnte miterlebt. Auch das Ende, bei dem die verbliebenen Mitglieder versuchten, das Beste aus der traurigen Situation zu machen.

In der Eisdiele Gelato Lounge am Pastor-Bauer-Platz trafen sie sich mit ihren Ehefrauen zu einem letzten gemeinsamen Abendessen. Dann machte sich Borussia-Geschäftsführer Lemmen auf den Weg in die benachbarte Pflegeeinrichtung Herbstsonne. Hier übergab er dem Betreiber-Ehepaar Petra und Willi Fries die historische Vereinsfahne. Auch das alte Vereinsklavier hat in der Herbstsonne ein neues Zuhause gefunden.

„Wir wurden immer weniger“, berichtet Josef Lemmen. „Schuld daran waren Krankheiten, Austritte und Sterbefälle.“ Glück im Unglück: Fünf Baaler Sänger machen weiter. Die Chorgemeinschaft mit dem Hilfarther Männergesangverein Eintracht besteht bereits seit Oktober 2013, als man sich für die regelmäßigen Konzerte und wöchentlichen Proben zusammenschloss, ohne jedoch die Eigenständigkeit als zwei Vereine aufzugeben. Josef Lemmen, 28 Jahre lang als Geschäftsführer beim MGV Borussia Baal im Amt, macht weiter in Hilfarth. Als Kassierer leistet der Baaler inzwischen ehrenamtliche Vorstandsarbeit an der Rurbrücke, wo er den Eintracht-Vorsitzenden Detlef Albrecht mit seinem wertvollen Erfahrungsschatz unterstützt.

Zusätzlich ist Josef Lemmen Geschäftsführer im Heinsberger Sängerkreis. Auch in dieser Position hat er in der Vergangenheit immer wieder den akuten Mitgliederschwund und das Vereinssterben bemerkt. „Ganze Vereine sind da weggebrochen wegen der vielen Austritte“, hat er festgestellt. Dass die Männergesangvereine nur antiquiertes Liedgut in ihrem Repertoire haben und deshalb keinen Nachwuchs anlocken können, entspreche nicht den Tatsachen, sagt Josef Lemmen überzeugt. Eintracht-Chef Detlef Albrecht pflichtet ihm bei: „Sind ,Conquest of Paradise‘ und ,Take me home‘ etwa altmodische Lieder?“ fragt er.

Die anhaltende Pandemie-Situation habe ein langsames Vereinssterben als unerwünschten Nebeneffekt mit sich gezogen, so Lemmen. Nicht so im ehemaligen Korbmacherdorf. Hier sorgte der Vorstand schon früh dafür, dass die sangesfreudigen Herren untereinander Kontakt hielten, auch in der schwierigen Zeit, als Singen und Chorproben nicht mehr erlaubt waren. Statt dessen trafen sich die Hilfarther Hobbysänger vorübergehend alle 14 Tage im Biergarten bei ihrem Mitstreiter Heinz Dohmen, dessen Sohn Frank den Gastronomieb Sodekamp-Dohmen an der Breite Straße betreibt.

Auch der MGV Eintracht Hilfarth beklagt Verluste. Erst vor wenigen Wochen ist Tenor Manfred Pirron verstorben. Aber mit insgesamt etwa 25 Aktiven ist man noch einigermaßen gut aufgestellt. „Wir suchen vor allem Tenöre“, so Vorsitzender Albrecht. Die fünf Baaler Mitstreiter bilden jetzt Fahrgemeinschaften, wenn freitags abends Chorproben angesetzt sind. Im großen Festsaal gibt Dirigent Heribert Vierboom, der von allen nur „Herry“ genannt wird, den Takt vor.