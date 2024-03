Inklusives Theater in Hückelhoven Ein urkomischer Schwank in drei Akten

Hier hat Regisseurin Ulrike Niehsen die Vorlage abgeändert. „Wir möchten nichts spielen, was unter Umständen auf Homophobie schließen lassen könnte", macht sie in einer kurzen Pause deutlich. Deshalb lässt sie Tonis Mutter, die Bäuerin Anna (Christiane Meder), zum Schluss sagen: „Wir hätten dich auch als Schwiegersohn genommen." Es gibt also ein glückliches Ende; Toni und seine Maxi, die sich vorübergehend in Maximilian verwandelt hat und ihre zukünftigen Schwiegereltern vor allem dadurch überzeugt, dass sie auch bei körperlicher Arbeit fest zupacken kann, dürfen heiraten. Die „Lebedame" Lolita Ledig aus der Stadt (Elke Esser), die vorher von den entsetzten Eltern bestellt wurde, um Toni wieder auf den rechten Pfad zu bringen, richtet nur Schaden an, weil sie nicht den Sohn des Hauses, sondern dessen Vater (Manfred Backes) verführt. Rund zwei Stunden dauert die Aufführung, die wie die wöchentlichen Proben im großen Saal des Lambertus-Jugendheims stattfinden. Ulrike Niehsen hat sich für den lustigen Schwank von Wilfried Reinehr entschieden, weil das Stück zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bietet. „Wer mitspielen möchte, soll auch eine Rolle bekommen", sagt sie.