Hückelhovener Jugendliche beim THW-Landesjugendlager

Für die junge Truppe aus Hückelhoven (letzte Reihe) waren die Wettkämpfe erster Höhepunkt des THW-Landesjugendlagers in Schloß Holte-Stuckenbrock. Foto: David Görk

Hückelhoven Jugendliche aus Hückelhoven erlebten ereignisereiche Tage im THW-Landesjugendlager NRW in Schloß Holte-Stukenbrock. Wer Lust bekommt, beim THW mitzumachen, kann sich bei der Ortsgruppe Hückelhoven melden.

THW-Jugendgruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen haben auf dem Gelände der Landespolizei in Schloß Holte-Stukenbrock ihre Zelte aufschlagen und eine Woche Spiel, Spaß und Spannung beim Landesjugendlager 2018 erlebt. Auch Jugendliche aus Hückelhoven mit ihrem Jugendbetreuer Matthias Liefländer waren dabei.

Viele Aktionen standen auf dem Programm, so ein Besuch des Flughafens Paderborn Lippstadt, erfahrene Bergleute begleiteten die Jugendlichen in das Besucher-Bergwerk Kleinenbremen, in dem Eisenerz abgebaut wurde. Anschließend ging es zum Wasserski, ein besonderes Highlight. Aber auch Workshops „Wie gestalten wir eine Fahne“ und Geländespiele, bei denen Taktik und Teamwork gefragt sind, standen auf dem Plan.