Hückelhovener Factory Church : Jugendkirche zeigt Videos im Netz

Hückelhoven Die Jugendkirche Factory Church Hückelhoven hat einen YouTube-Kanal, auf dem auch Gottesdienste, genannt Power Point, veröffentlicht werden. Zu Weihnachten gibt es eine neue Aktion für Jugendliche im Netz.

„Das Team der Jugendkirche Factory Church Hückelhoven wird zu Weihnachten Videos von unterschiedlichen Menschen und Persönlichkeiten, die eine Weihnachtsgeschichte vorlesen, an den Weihnachtstagen auf dem Youtubekanal der Jugendkirche einstellen“, kündigt Jugendbeauftragter Felix Eicke an. „Die Geschichten sind sehr unterschiedlich, von kleinen lustigen Texten über besinnliche Texte bis hin zu den klassischen uns allen bekannten Geschichten.“

Beginnend am Heiligabend um 10 Uhr wird alle zwei Stunden ein neues Video mit einer Weihnachtsgeschichte eingestellt. An allen drei Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember) werden in der Zeit von jeweils 10 bis 18 Uhr Weihnachtsgeschichten vorgetragen. Auftakt wird eine Weihnachtsgeschichte des Aachener Bischofs Helmut Dieser am Heiligabend um 10 Uhr sein. Auch das Regionalteam aus Heinsberg unterstützt die Aktion tatkräftig.