Vier Tage Vergnügen in Hückelhoven : Herbstkirmes mit Attraktionen

Hückelhoven bietet bei der Kirmes wieder rasante Fahrgeschäfte. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Zum Auftakt der Herbstferien bietet die Hückelhovener Herbstkirmes Vergnügen für die ganze Familie. Und wieder locken sensationelle neue Fahrgeschäfte. Verkehrsführung ist geändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am zweiten Oktober-Wochenende, diesmal pünktlich zu Beginn der Herbstferien, wird die Bummelmeile rund um Rathaus und Gymnasium bei der Kirmes traditionell zu einem großen Freizeitpark. Dass die Besucher Kopf stehen, dafür sorgt diesmal der „Heartbreaker“, der mit schnellen Drehungen in Scheibenwischer-Manier Fahrgäste und Zuschauer gleichermaßen fesselt. Betreiber Tom Bartelds aus dem niederländischen Emmeloord spricht von „Loopingspaß im kompakten Format“.

Ebenfalls für einen Adrenalin-Kick sorgen soll der „Break-Dancer“. Auf einer großen rotierenden und leicht geneigten Scheibe wirbeln insgesamt 16 Gondeln umher. Sie bieten jeweils Platz für zwei Fahrgäste und können frei um ihre eigene Achse schwingen. Hückelhoven-Premiere feiert „Heroes City XXL“. Das 40 Meter lange und zwölf Meter hohe Laufgeschäft führt über vier Stockwerke. Gleich zu Beginn geht es durch eine aus Waschgaragen bekannte Walzenbürste. Eine rollende Tonne sorgt für Bewegung, Drehteller und Rollbänder erfordern Geschicklichkeit, überraschende Wasser- und Lufteffekte bieten zusätzlich Spaß. Von ganz oben führt eine lange und schnelle Spiralrutsche wieder nach unten.

Info Sparfüchse kommen auf ihre Kosten Zeiten Auftakt am Samstag, 12. Oktober, 14 Uhr, mit Happy Hour; Sonntag, 13. Oktober, 11 bis 23 Uhr; Montag, 14. Oktober, 14 bis 22 Uhr, Familientag mit ermäßigten Preisen; Dienstag, 15. Oktober, 14 bis 21 Uhr, 20 Uhr Feuerwerk. Kirmestaler Wer sich im Vorverkauf Kirmestaler sichert, kommt beim Bummel über den Rummel mindestens fünf Euro günstiger weg. Verkauft werden die Kirmestaler am Freitag, 11. Oktober, um 10 Uhr an der „Süßen Stadt“ unmittelbar vor dem Bürgerbüro – solange der Vorrat reicht. Denn traditionell können „frühe Vögel“ direkt nach Markteröffnung am Samstag von 14 bis 15 Uhr auf ein Ticket zweimal fahren. Am Montag, dem Familientag, gibt es noch mal ordentlich Rabatte.

Andy und Marco Welte aus Rostock gastieren mit der Familien-Achterbahn „Speedy Gonzales“ zum wiederholten Mal in Hückelhoven. Geboten wird eine rasante Fahrt vorbei an Palmen und durch enge Tunnel. „Hier können Oma oder Opa mit dem Enkel sorglos Achterbahn fahren“, sagt Betreiber Marco Welte, der einen nicht allzu wilden Ritt vorbei an Palmen und durch enge Tunnel verspricht.

Eine andere Art von Berg- und Talbahn repräsentiert der „Schlagerexpress“, ein Publikumsmagnet mit Kultstatus. Vier Motoren mit je 125 PS sorgen für ordentlich Tempo. „Disco Dance“ gehört in Hückelhoven mittlerweile zur Stammbesetzung. 22 Leute finden Platz, nebeneinander und durch Schulterbügel gesichert. Die Gondel wird ellipsenförmig auf und ab bewegt, allerdings ohne Loopings auszuführen. Das Karussell besticht durch seine attraktive Bemalung mit Motiven aus der Welt der Stars und Sternchen.

Flammneue Chaisen präsentiert Loosens Autoscooter. Das Familienunternehmen setzt seit 1928 auf die so genannten Selbstfahrer. Schon damals traf man mit der Chance, über Spaß-Karambolagen anzubändeln, den Geschmack der Jugend. Auf dem Familienfahrgeschäft „Crazy Jumbo“ sitzen die Passagiere in fliegenden Elefanten. Besonderer Blickfang: ein überdimensionales Rüsseltier in der Mitte. Bereits ab vier Jahren können Kinder die Fahrt ohne Begleitung Erwachsener erleben. Neueste Sicherheitsbügel lassen sich nur von außen öffnen. Erreicht werden kann eine Flughöhe von bis zu sieben Metern, doch wie hoch es tatsächlich hinauf geht, das bestimmen die Fahrgäste selbst – durch ein integriertes Fußpedal, das auch für die Kleinsten gut erreichbar ist. Zusätzlich kann das Personal beeinflussen, ob die Gondeln gehoben oder gesenkt werden. Wasserspiele, Seifenblasenmaschine und besondere Soundeffekte sorgen für zusätzlichen Spaß.

Schießbude, Pfeil- und Ballwerfen, Entenangeln, Imbiss- und Getränkestände dürfen natürlich nicht fehlen, wissen die Kirmes-Organisatoren Peter Loosen und Frank Koken. Wie immer bildet das imposante Feuerwerk am Dienstag gegen 20 Uhr den Abschluss der Kirmestage.

Die Stadt Hückelhoven weist auf geänderte Verkehrsführung hin. Die Aufbauarbeiten haben bereits begonnen, abgebaut wird die Kirmes am 16. Oktober bis 12 Uhr. Bis dahin müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf geänderte oder eingeschränkte Verkehrsführungen einstellen. Die Dr.-Ruben-Straße ist eine Einbahnstraße über den Berresheimring mit vorgegebener Fahrtrichtung zum Markt. So kommt man von der Melanchthonstraße oder vom Markt aus nicht mehr direkt zum Berresheimring. Dieser ist nur über die Martin-Luther- und dann Dr.-Ruben-Straße erreichbar. Am Freitag, 11. Oktober, wird außerdem der Wochenmarkt wegen der Aufbauarbeiten der Kirmes auf den Rathausparkplatz verlagert. Entsprechend stehen die Stellplätze dort bis zum Nachmittag nicht zur Verfügung. Auch die Zufahrten von der Parkhofstraße hinter der Volksbank und von der Melanchthonstraße zu den Rathausparkplätzen sind nicht möglich.

(RP)