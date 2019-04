Fortsetzung in Hückelhoven : Haldenzauber geht in die zweite Runde

Info

Termin Der Hückelhovener Haldenzauber wird in diesem Jahr in der Zeit vom 29. November bis zum 5. Januar 2020 das Winter-Highlight in der Region. Besucher können sich im magischen Lichterpark an zwei Gastro-Bereichen stärken. Von der „Talstation“ bis zur „Gipfelstation“ gibt es einen Shuttle-Service für alle, die nicht die 400 Stufen zum Rundweg auf dem Haldenplateau hoch steigen können (www.haldenzauber.de).

Almhütte Zum Hückelhovener Weihnachtsmarkt wird auch die urige Almhütte am Rathaus geöffnet.