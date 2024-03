Schnäppchen statt Knöllchen Hückelhovener Händler verteilen wieder Parkscheiben

Seit unzähligen Jahren macht die Werbegemeinschaft jedes Jahr auf diese Besonderheit aufmerksam, indem sie kostenlos Parkscheiben verteilt. So auch am Freitagvormittag auf dem Hückelhovener Wochenmarkt. Insgesamt 4000 von den Pappscheiben haben Sester und seine Kollegen organisiert und diese an die Passanten und Marktbesucher verteilt. Und genauso viele kostenfreie Parkplätze gibt es in der Stadt.