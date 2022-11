Tradition in der Vorweihnachtszeit : Hückelhovener Händler starten Sterntaler-Aktion

Hückelhoven Die Ziehung findet am zweiten Advent im Rahmen des Weihnachtsmarktes statt. Die Preise sollen noch vor den Feiertagen übergeben werden.

Auch in Hückelhoven werden Traditionen großgeschrieben. Dies geschieht Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit bei der Werbegemeinschaft. Denn in diesen Tagen verteilt die Werbegemeinschaft Hückelhoven die beliebten Sterntaler an ihre Kunden. Seit dem 7. November sind diese in diesem Jahr bei den Mitgliedern in der Hückelhovener City erhältlich. Die seit 1979 in Hückelhoven gepflegte Tradition gehört für die Händler und die Bürger der Stadt zum Fest der Feste dazu wie der Christbaum, betonen die Vertreter der Werbegemeinschaft.