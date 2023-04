In Hückelhoven Grundschulkinder lernen von Zirkus-Artisten

Mit ihrer besten Freundin Nela Winterberg hat sich Rektorinnen-Tochter Charlotte für einen Auftritt mit dem Reifen entschieden, der in der Luft über der Manege schwebt – das einzige Angebot, bei dem gewisse Vorkenntnisse gefragt sind. „Man sollte einen Aufschwung beherrschen, um alleine in den Reifen zu kommen“, erläutert von Livonius die geforderten Voraussetzungen. Für die beiden Viertklässlerinnen überhaupt kein Problem – schließlich verbringen die zehnjährigen Mädchen regelmäßig ihre Zeit mit Turnübungen im elterlichen Garten. „Wir haben auch Reifen und Tunnel zu Hause“, erzählt Nela Winterberg. Charlottes ältere Schwester macht sogar in der Zirkus-AG am Hückelhovener Gymnasium mit, ist schon oft vor großem Publikum aufgetreten. Die bevorstehende Reifen-Kür ist alles andere als einfach, bemerken die beiden Freundinnen schnell. „Man muss sich viele verschiedene Schritte merken. Das ist schwer, macht aber auch viel Spaß“, meint Nela.