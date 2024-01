Zum Thema Herzensangelegenheiten Hückelhovener Fotografin plant Ausstellung

Wer teilnehmen möchte, kann noch bis zum 15. Januar bis zu drei Fotos an Ruth Klapproth senden. Alle Einsendungen werden in der Gruppe in ein Album gestellt und zur Abstimmung präsentiert. Die besten Bilder werden anschließend ausgewählt und schaffen es in die Ausstellung. Dabei soll aber immer nur ein Foto pro Fotograf berücksichtigt werden, damit so viele verschiedene Künstler wie möglich Teil der Ausstellung werden.