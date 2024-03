Ramadan in Hückelhoven Fasten ist etwas, das im Kopf passiert

Im Wohnzimmer versammelt sich die große Familie; zusätzliche Stühle und Hocker werden an den Tisch gerückt. „Es ist sieben", ruft Kübra mit Blick auf die Uhr an ihrem Handgelenk. Als Zeichen des Fastenbrechens isst jedes Familienmitglied eine Dattel. Dann wird aufgetischt. Gastgeberin Büsra bringt große Platten, Schüsseln und Teller mit türkischer Linsensuppe, Rindfleisch, Reis, Salat und Kichererbsen. Süßes Baklava-Gebäck, Kuchen, frische Erdbeeren, Heidelbeeren und Wassermelonen füllen den Wohnzimmertisch. Liva und Leyya haben am nächsten Tag Schule und müssen früh raus. Eigentlich sollen sie abends gegen acht Uhr im Bett liegen. Im heiligen Monat wird aber mal eine Ausnahme gemacht. „Auf der Rückfahrt schlafen sie schon im Auto sofort ein", erzählt Dreifach-Mutter Seyma und lacht. Die fünf Kinder haben an einem separaten Tisch Platz genommen, während die Erwachsenen plaudern oder in Erinnerungen schwelgen. Mehmet Yilmaz hochbetagte Tante Hazife war vor rund 20 Jahren mal zu Besuch bei der Familie in Doveren. War das nicht auch im Fastenmonat Ramadan? Ömer Güls Eltern waren noch nie da. Sie sind Bauern und können ihre Rinderherde mit etwa 30 Tieren in der Türkei nicht im Stich lassen.