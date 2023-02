Hückelhovener erinnert sich Geburtstagsständchen von Tony Marshall

Dass Tony Marshall in den vergangenen Jahren sehr krank war und sich aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurückgezogen hatte, wusste der Hilfarther. Die Nachricht vom Tod des Sängers überraschte Dohmen dennoch. „Ich habe es in den Nachrichten gesehen“, so Dohmen. Tony Marshall war Dialyse-Patient, trug einen Herzschrittmacher, litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seine Bewegungsfähigkeit zuletzt stark einschränkte. Der 85-Jährige saß im Rollstuhl. Privat war er vor allem eins: Familienmensch. Mit Ehefrau Gaby hatte er drei Kinder, er war Opa und Uropa. Heinz Dohmen wird in den nächsten Tagen Tourneeveranstalter Peter Feller anrufen und fragen, wohin er sein Kondolenzschreiben schicken kann. Sich noch einmal an die vielen Schlager-Auftritte in Hilfarth erinnern. Und an seinen langjährigen Freund Tony Marshall.