Stellungnahmes des Hückelhovener Bündnisses gegen Rechts : „NPD hat mit Demokratie nichts zu tun“

Hückelhoven Sieben Bewerber wollten in Hückelhoven von der Aufstellung zur Kommunalwahl zurücktreten. Appell des Bündnisses gegen Rechtsextremismus: „Unfreiwillige Kandidaten“ sollten sich von den Nationalsozialisten distanzieren.

Nach dem Bericht unserer Zeitung, dass in Hückelhoven sieben NPD-Kandidaten und Kandidatinnen für die Kommunalwahl ihr Einverständnis mit der Aufstellung zurückziehen wollten, hat der Sprecherkreis des Bündnisses gegen Rechtsextremismus zu dem Vorgang Stellung genommen. „Das wirft Fragen auf. Was haben ihnen die Verantwortlichen für die Einreichung der Wahlvorschläge vorgegaukelt? Oder gar versprochen?“, so Geschäftsfüherin Maria Sprenger.