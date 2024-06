Hückelhovener bei Jugend forscht Ben Heffels und die Liebe zu Naturwissenschaften

Nur der jeweilige Sieger des Regionalwettbewerbs kommt in die nächste Runde also in den Landeswettbewerb – damit ist das Abenteuer Jugend forscht für Ben Heffels mit Beendigung der Schule vorbei. „Es wäre cool gewesen, Jugend forscht so zu beenden, wie es in der fünften Klasse angefangen hat“, bedauerte er, allerdings, das betonte er auch, seien die Arbeiten, die in diesem Jahr gewonnen haben, „total genial gewesen“.