Großer Erfolg für Hückelhovener Band „Die Rumtreiber“ : Geschichten mitten aus dem Leben

Das ist die erfolgreiche Regiofolk-Band „Die Rumtreiber“: Heiko Mürkens, Dirk Jöris, Timo Hamacher, Markus Paffen und Jens Offergeld (v.l.). Foto: Bandfoto

Hückelhoven Die fünfköpfige Band „Die Rumtreiber“ um den Hückelhovener Physiotherapeuten Timo Hamacher startet so richtig durch – zweite CD, Auftritte auf dem Kölner Heumarkt vor 30.000 Zuschauern, im TV, auf dem Hückelhovener Weihnachtsmarkt und bei Rur in Flammen in Hilfarth.

„Wie et wor, wie et is, wie et kütt“: Die Regiofolk-Band „Die Rumtreiber“ meldet sich mit ihrer zweiten CD zurück, die Ende des Jahres erhältlich sein wird. „En dingem Ärm“ heißt die aktuelle Single der fünfköpfigen Formation um den Hückelhovener Physiotherapeuten Timo Hamacher, die im Juni erschienen ist. Geschichten mitten aus dem Leben, vertonte Sagen mit regionalem Bezug und auch die aktuelle Problematik des Kneipensterbens, das auch im Kreis Heinsberg zu erkennen ist, werden in den selbstkomponierten Songs aufgegriffen.

Seit der Aufnahme ihrer ersten Liedersammlung sind die fünf befreundeten Männer ganz schön herumgekommen, haben sich unter anderem im Kölner Raum einen Namen gemacht. Beim jecken Sessionsstart am 11. 11. auf dem Heumarkt werden die fünf Rumtreiber vor rund 30.000 Zuschauern auftreten. Beim Stadtschützenfest in Mönchengladbach ist die Truppe am 1. September auf der Bühne am Minto zweimal 30 Minuten lang live zu erleben. Und auch Heinz und Frank Dohmen haben sich die Rumtreiber für die nächste Open-Air-Veranstaltung „Rur in Flammen“ an der Hilfarther Rurbrücke im Sommer 2020 gesichert.

Info Auch das Fernsehen zeigt die Rumtreiber Fernsehauftritt Bei der Sendung „Weiberfastnacht“ des WDR traten die Rumtreiber Ende Februar auf. Region Auch die Lövenicher Hoppesäck sind schwer begeistert von der Band und buchten sie für ihre nächste Galasitzung am 21. Februar. www.rumtreiber-musik.de

In Hückelhoven sind die Rumtreiber am Samstag, 30. November, 19 Uhr, mit von der Partie, am Eröffnungstag des traditionellen Weihnachtsmarktes in der ehemaligen Zechenstadt. „Wir freuen uns immer ganz besonders, wenn wir in der Heimat auftreten dürfen“, erzählt Sänger Timo Hamacher, der früher lange im Ensemble „Die Mennekrather“ mitmischte. Dirk Jöris (Mandoline, Gitarre), Heiko Mürkens am Akkordeon, Bassist Jens Offergeld sowie Markus Paffen (Schlagzeug, Gesang) machen die Gruppe komplett.

In Hückelhoven, wo Timo Hamacher eine eigene Praxis in der Haagstraße betreibt, traten die Rumtreiber schon als Vorgruppe von DSDS-Sänger Norman Langen auf. Diesmal werden sie unter anderem mit „Wie et wor“ auf das Kneipensterben aufmerksam machen, somit auch ernste Töne anschlagen. „Sonntags nach der Kirche war immer Frühschoppen angesagt“, erinnert sich Hamacher. „Mittags auf den Sportplatz, dann wieder in die Kneipe.“ Und weiter: „In jedem Dorf gab es Kneipen, die die Funktion von Begegnungsstätten hatten.“ Auch Bandmitglied Dirk Jöris erinnert sich daran noch gern zurück: „Das war ein Teil unserer Kindheit.“