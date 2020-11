Zwei Verletzte nach Schießerei : Verdächtiger aus Hückelhoven doch noch nicht gefasst

Der Vorfall ereignete sich in der früheren Bergmannssiedlung (Van-Woerden-Straße) in Hückelhoven. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Bei einer Schießerei in der früheren Bergmannssiedlung in Hückelhoven sind am frühen Sonntagabend (1. November) zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach Verdächtigen. Die Hintergründe sind unklar.

Die Polizei bestätigte den Einsatz, machte aber keine detaillierten Angaben zum Tathergang.

Der Vorfall ereignete sich an der Van-Woerden-Straße. Der erste Notruf ging nach Informationen unserer Redaktion gegen 18.30 Uhr bei der Polizei ein. Bei den Verletzten soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Beide sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei hatte am Sonntagabend mitt Hochdruck nach einem Verdächtigen gesucht. Wie die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach am Montagmorgen mitteilte, hat es in dem Fall bislang noch keine Verhaftungen gegeben. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft unserer Redaktion.

Bei der Suche nach dem Täter war unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Dieser war auch am späten Abend noch über Hückelhoven unterwegs gewesen. Neben zahlreichen Polizeikräften und dem Rettungsdienst war auch das Technische Hilfswerk vor Ort.