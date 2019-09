Hückelhovens Stadtrat beschließt : Kein Klimanotstand, aber mehr Wildblumenwiesen beschlossen

Eine Wildblumenwiese hat die Stadt Hückelhoven am Rand des Neubaugebietes Ruraue in Hilfarth anlegen lassen. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Gut für Insekten: Stadtrat beschließt mehr Wildblumenweisen. Gut für Kinder: Grundschule soll Eigenständig bleiben.

In Hückelhoven wird kein Klimanotstand ausgerufen. Dazu hatten die Jusos Kreis Heinsberg und die Freidenkerschaft Hückelhoven den Stadtrat aufgefordert. Während die Freidenkerschaft ihren Antrag vor der Abstimmung zurückziehen ließ, blieb die Juso-Forderung bestehen, wurde aber von nur elf Ratsmitgliedern unterstützt. Die Stadt Hückelhoven hatte stattdessen bereits in den Fachausschüssen zugesagt, das Klimaschutzkonzept von 2013 mit der Politik überarbeiten zu wollen. Dies soll in den nächsten Monaten geschehen.