Jugendliche begeistern in Hückelhoven Zirkus Pepperoni geht artistisch in das Jubiläumsjahr

Die Mädchen und Jungen aus der von Sportlehrerin Bianca Schiff geleiteten Arbeitsgemeinschaft zeigten in der gut gefüllten Aula bei freiem Eintritt, was in ihnen steckt. Gruppenakrobatik, Jonglage, Auftritte am Mast, mit Luftring und im Netz, bunte Pois, die ihre Farbe wechseln und durch die Luft wirbeln – für zweieinhalb Stunden verwandelten die Kinder und Jugendlichen die Schul-Aula in eine Zirkusmanege. Hochzufrieden verriet Bianca Schiff, was das Erfolgsrezept des Zirkus Pepperoni ist: „Motivation pur, Energie ohne Ende und Spaß an der Sache.“ Unterstützt wird sie von ihren Co-Trainern, die die zirkusbegeisterten Schülerinnen und Schüler im Training nach dem Unterricht anleiten, ihnen die anfängliche Angst nehmen und sie fit machen für ihren großen Auftritt.