Flexible Hückelhovener Nachwuchsartisten : Zirkus Pepperoni seit zehn Wochen im „Quarantraining“

Hückelhoven Seit Aschermittwoch haben die Nachwuchsartisten vom Zirkus Pepperoni nicht mehr gemeinsam trainiert. Sie halten sich fit mit „Quarantraining“ und stellen sich so ganz neuen Herausforderungen.

Seit Aschermittwoch sind die Pepperonis des Gymnasiums Hückelhoven im Homeoffice. „Das Training fand seit Wochen nicht statt. Den Artisten fehlt die sportliche Herausforderung und der Austausch mit Gleichgesinnten“, so Zirkusdirektorin Bianca Schiff. Auch Termine, auf die sich die Gruppe gefreut hat, müssen gestrichen werden: „Das Trainingslager in Hachen mussten wir absagen, und auch die Premiere im Juni wird wohl nicht stattfinden können.“

Nun also Zirkus zu Hause. „Ich denke, dass man die Quarantäne nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln“, erklärt Lucy Janssen, Trapezartistin. Zwar räumt die 14-Jährige ein, dass dies im Bereich Luftakrobatik nicht leicht ist, doch wer einen Blick auf die Instagram-Seite der Pepperonis wirft, der staunt. „Ich habe Handstand gelernt“, sagt die elfjährige Anna Lingen. Auch Mia Wenzel (10) kann nun den freien Handstand und trainiert mit dem Diabolo. Wohnzimmer und Gärten werden zu Behelfsmanegen, Väter zu Akrobatikpartnern und Haustiere zu begeistertem Publikum. Die 15-jährige Hannah Kallen ging noch einen Schritt weiter: Sie hatte zu Beginn der Quarantäne ihr Video-Casting für das Supertalent in der Garage.

Die Pepperonis sind in bester Gesellschaft. Viele Zirkusgruppen und Projekte befinden sich, ebenso wie Zirkusunternehmen, in Zwangspause. So auch der Partner des Hückelhovener Zirkusfestivals, der Circus Jonny Casselly. Die Artistenfamilie hat in Bottrop Quartier bezogen, überholt Fuhrpark und Material und hält über soziale Medien Kontakt zu Projektpartnern. Überhaupt sind die sozialen Medien ein wichtiger Bestandteil des „Quarantrainings“. Lisa Chudalla, ehemalige Schülerin des Gymnasiums und seit 2013 selbstständige Artistin, unterstützt die Pepperonis aus Rotterdam mit einem Onlineworkout. Quarantraining, Shutdown, Kontaktsperre – für die Pepperonis eine Zeit, um „sich neuen Herausforderungen zu stellen“, sagt Nurhayat Karakus (17). Für die Partner der Nachwuchsartisten jedoch eine Zeit voller Existenzsorgen. „Wir hoffen, einen Weg zu finden, etwas an die zurückzugeben, die uns immer unterstützt haben“, betont Schiff. Die 14-jährige Lucy versichert: „Der Kontakt in der Gruppe lässt einen spüren, dass man mit dem Team durch dick und dünn gehen kann.“