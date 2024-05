Am 25. und 26. Mai in Oberbruch Wo sich alles um Bonsai-Bäume dreht

Am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr, veranstalten die Bonsai-Freunde Kreis Heinsberg, die aus dem ehemaligen Bonsai-Arbeitskreis Hückelhoven hervorgegangen sind, in einem imposanten Firmengebäude auf dem ehemaligen Enka-/Glanzstoff Gelände im Veolia Industriepark, Boos-Fremery-Straße 62, Tor 1 A, in Oberbruch, wieder ihre Bonsai Ausstellung. Ein großer Parkplatz ist gegenüber vom Eingang.