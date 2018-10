Hückelhoven: Wittmann stellt bei Eesdron aus

Millich Künstler Johann Wittmann stellt bei Eesdron aus und zeigt dabei seine spektakulärsten Arbeiten, in denen er persönliche Eindrücke verarbeitet.

„Da muss ich unbedingt was machen“, war seine Reaktion auf die Nachrichten vom immer stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland, insbesondere in Berlin. Johann Wittmann griff zu Pinsel und Ölfarben, ließ auf der Leinwand Kippa-Träger mit dem Rücken zum Betrachter entstehen. Jetzt zeigt der Ingenieur für kommunale Umwelttechnik seine spektakulärsten Arbeiten in der Galerie Eesdron.

Im ehemaligen Wegberger Kloster, wo er seit mehr als zehn Jahren ein Atelier hat, sprach Eesdron-Chefin Rosi Trampert ihn vor einiger Zeit bei einer Ausstellung an. Ob er Interesse hätte, seine Werke in Millich zu zeigen, wollte sie wissen. Wittmann überlegte nicht lange, sagte spontan zu. „Das passt alles. Es sind schöne Räumlichkeiten, nicht zu groß“, lautete sein positives Urteil. Kunstexpertin Claudia Uebach-Pott aus Mönchengladbach, die im BIS an der Bismarckstraße im Vorstand tätig ist und Kunstinteressierte in der Vitusstadt in das „Offene Wohnzimmer“ einlädt, führte die Gäste bei der offiziellen Eröffnung durch die abwechslungsreich gestaltete Ausstellung. Sie erläuterte, dass sie beeindruckt sei von Wittmanns Bildern, die sie auf sich habe wirken lassen, nachdem sie den Aussteller gerade erst kennengelernt habe. „Seine Bilder sollen anregen zum Nachdenken“, machte Claudia Uebach-Pott deutlich. „Sie laden zum Verweilen ein. Jeder sieht etwas anderes darin. So sage zum Beispiel das Werk „Männer mit Hüten“ aus, dass es möglich sei, sich in der breiten Masse zu verstecken. Sie riet Besuchern der Ausstellung in Millich, sich Zeit zu nehmen: „Hier sollte man nicht vorbeihuschen, sondern sich in das Bild vertiefen.“