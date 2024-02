Tanztrapez, Einrad und Choreografien Pepperonis sorgen für atemberaubende Momente

Auch einige ehemalige Mitglieder des Hückelhovener Zirkus Pepperoni kamen der Einladung nach und knüpften erfolgreich an alte Zeiten an, als sie selbst noch zur Schule gingen und sich beim wöchentlichen AG-Training von Sportlehrerin Bianca Schiff zu Nachwuchs-Artisten ausbilden ließen. Und jetzt haben die Ehemaligen auch einen eigenen Namen: Sie nennen sich Jalapeños, wollen am 15. November eine eigene Show in der Hückelhovener Aula bestreiten. Saskia Klotz ist eine von ihne – sie begeisterte zu Falcos Hit „Jeanny" am Vertikalseil. Nora Schafhausen sorgte am Tanztrapez für atemberaubende Momente. Mit Keulen und farbenfroh leuchtenden Bällen jonglierte Niklas Koglin. Patrice Joachims gehört seit vielen Jahren mit seiner Diabolo-Nummer zum Programm des Zirkus Pepperoni. Am roten Vertikaltuch zeigte Anna Koglin ihr Können. Aber auch die Gäste wurden für ihre spektakulären Darbietungen mit viel Applaus belohnt.