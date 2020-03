Kabarettist Wilfried Schmickler zu Gast in Hückelhovener Aula : Kein Zurück in die braune Sackgasse

Wilfried Schmickler gastierte in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven. Diesen Abend wollte er nicht absagen: „Ich kann alles absagen, aber nicht Hückelhoven“, erklärte er dem Publikum. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Viele Kartenbesitzer verzichteten auf den Auftritt von Wilfried Schmickler in Hückelhoven. Die, die gekommen waren, freuten sich über einen unterhaltsamen Abend, an dem der Kabarettist sein aktuelles Programm spielte.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Ausbreitung des Coronavirus blieb nicht ohne Auswirkung auf den Auftritt von Wilfried Schmickler in der Hückelhovener Aula des Gymnasiums. Bei der Präsentation seines Programms „Kein Zurück“ blickte er auf große Lücken in der Zuschauerreihen, obwohl im Vorverkauf rund 500 Karten erkauft worden waren. Diejenigen, die gekommen waren, freuten sich auf einen unterhaltsamen Abend, auch wenn sie für eine Absage und eine Verschiebung des Auftritts von Wilfried Schmickler durchaus Verständnis gehabt hätten.

„Ich kann alles absagen, aber nicht Hückelhoven“, meinte der 65-jährige Kabarettist, der sichtlich froh war, wieder einmal in seinem „absoluten Lieblingshückelhoven“ zu sein. Für Wilfried Schmickler und seine Zuhörer gab es an dem Abend kein Zurück mehr. „Ich wünsche uns, dass wir ihn möglichst unbeschadet an Leib und Leben überstehen.“ Schmickler dankte allen Besuchern in der Aula, die gekommen waren, darunter auch den Erzieherinnen, den „Trümmerfrauen der Gegenwart“.

INFO Veranstalter entscheidet in eigenem Ermessen Viele waren verunsichert, ob der Auftritt von Wilfried Schmickler in der Aula tatsächlich stattfindet. „Der Kreis Heinsberg hat kein Veranstaltungsverbot ausgesprochen. Jeder Veranstalter entscheidet in eigenem Ermessen, ob Veranstaltungen durchgeführt oder abgesagt werden“, teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit.

In Anspielung auf den Titel seines aktuellen Programms und zugleich in Anspielung auf politische Tendenzen in der Gesellschaft meinte er, es gebe kein neues Leben im Alter, es gebe kein Morgen im Gestern, auch wenn die Ewiggestrigen vermeintliche Wege aufzeigten, die allerdings in braune Sackgassen führten. Deutlich werde es beim „Huckepack mit dem Höcke-Pack“ von CDU und FDP in Thüringen. Die beiden Parteien hätten sich zu Handlangern in einem politischen Ränkespiel gemacht, das einzig dazu diene, das demokratische System zu zerstören. Insbesondere Christian Lindner und die Liberalen bekamen Wilfried Schmicklers Fett weg: „Die FDP trinkt aus jedem Aquarium, auch wenn es voll brauner Brühe ist.“

Er werde seine eigene Verbotspartei gründen in einer politischen Zeit, wo jeder Politiker sich wegen der Wählerstimmen davor fürchte, sich für Verbote auszusprechen: „Ich bin für Verbote“, sagte Kabarettist Schmickler: Für ein Verbot von Rasern auf der Autobahn, für ein Verbot von menschenverachtender Flüchtlingspolitik, für ein Verbot einer ausbeuterischen, profitorientierten Wirtschaft, für ein Verbot von Rassisten und Faschisten.