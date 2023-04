Nach verheerendem Großbrand in Brachelen Wiederaufbau im Holzland ist geschafft

Der Neubau präsentiert sich hell und frisch. Es riecht sogar noch nach „neu“. Nebenan ist ein Maler noch mit Restarbeiten in einem Flur beschäftigt, auch in den Außenanlagen gibt es noch etwas zu tun. Die wichtigste Botschaft aber lautet: Bei Holzland Wicht im Brachelener Gewerbegebiet öffnen sich am kommenden Wochenende die Pforten wieder offiziell.