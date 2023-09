Großer Zuspruch So lief der Wep-Lauf in Hückelhoven

Positives Feedback gab es auch von Peter Olieslagers, der am Morgen beim Marathon startete: „Es war eine sehr schöne Strecke und die Organisation war super. Außerdem finde ich gut, dass es so viele verschiedene Laufdistanzen gibt, an denen jeder teilnehmen kann. Dadurch entsteht so eine familiäre Atmosphäre“. Der Läufer aus Kerkrade gewann den Marathon am Sonntag mit einer beeindruckenden Zeit von 3:31 Stunden.