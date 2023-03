Hückelhovener Bilanz Weniger Einsätze für die Feuerwehr als 2021

Es gibt Einsätze für die Feuerwehr, die bleiben den Wehrleuten vor Ort noch lange im Gedächtnis. In erster Linie sind dies die Einsätze, bei denen auch Menschen in Gefahr sind. Umso größer ist am Ende auch die Freude, wenn niemand ernsthaft verletzt wurde. Doch leider ist dies nicht immer der Fall, wie ein Blick in die Jahresbilanz zeigt.