Humorvolles Hückelhoven Weihnachtliches Kabarett mit Jürgen B. Hausmann

Der Kabarettist gehört in der Hückelhovener Aula inzwischen fast zum Inventar. Auch in diesem Jahr ist Jürgen B. Hausmann wieder in der ehemaligen Zechenstadt zu Gast und präsentiert in seinem neuen Weihnachtsspecial wieder wunderbare Geschichten rund ums Christfest: wenn Weihnachtsduft die Luft erfüllt, Besinnlichkeit und Harmonie einkehren, die Familie friedlich zusammen feiert – oder doch wieder alles ganz anders kommt und die Nerven blank liegen. In der Aula des Gymnasiums Hückelhoven legt Hausmann seine schönsten Anekdoten unter den prächtig geschmückten Tannenbaum – und zwar am Mittwoch, 14. Dezember.