Hückelhoven : Weg zur Beratungsstelle zu sexualisierter Gewalt ist frei

Die Kinder sollen besser geschützt werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hückelhoven Zwischenzeitlich herrschte Uneinigkeit über die Stellenbesetzung. Nun steht der Plan, wie der Hückelhovener Jugendamtsleiter erklärte. Das Bistum Aachen bietet ein Online-Seminar zum Thema an.

Dass im Kreis Heinsberg eine Fachstelle zur Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche errichtet werden soll, ist bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht worden. Diese soll städteübergreifend kooperieren und kreisweit aktiv sein. Auch im Jugendhilfeausschuss in Hückelhoven war die Beratungsstelle im vergangenen Jahr schon mal Thema, nun kehrte sie auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ausschusses. Jugendamtsleiter Frank Martin versorgte die Ausschussmitglieder mit den neuesten Erkenntnissen.

Man könne den Eindruck gewinnen, dass Michael Ende an der Errinchtung der Beratungsstelle beteiligt sei, eröffnete Martin seinen Vortrag. Er spielt auf Endes bekanntestes Werk „Die unendliche Geschichte“ an. 80 Prozent der entstehenden Personalkosten, so berichtet Martin, sollten vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden, die restlichen 20 Prozent von den Kommunen. Doch es herrschte offenbar Uneinigkeit darüber, wie viele Stellen für diese Beratungsstelle geschaffen werden sollen. So hieß es, dass es lediglich drei Vollzeitstellen geben sollte – zu wenig für die interessierten Träger des Deutschen Kinderschutzbundes (Erkelenz), Caritas (Geilenkirchen) und Awo (Heinsberg). Sie machten deutlich, dass der Betrieb eines solchen Angebotes unter sechs Fachkräften nicht durchführbar sei. Wenn sich daran nichts ändere, sei das ursprüngliche Interesse vom Tisch.

Das führte zu einem Umdenken. Angesichts der nach wie vor bestehenden Dringlichkeit, intensiver in die Fachberatung einzusteigen, verbunden mit einem präventiven Angebot in Kindertagesstätten und Schulen habe sich das Land dazu entschlossen, die Förderkonditionen für den Kreis Heinsberg so zu gestalten, dass insgesamt 6,5 Vollzeitstellen finanziert werden. Das habe auch die interessierten Träger wieder auf den Plan gerufen, die nun wieder ihr Interesse bekunden. Die Stellen sollen gleichermaßen auf die drei Standorte in Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg verteilt werden.

Auch das Bistum Aachen hat das Thema Prävention vor sexualisierter Gewalt auf dem Schirm, in regelmäßigen Abständen werden Vertiefungs- und Auffrischungsschulung zum Thema Kindeswohl und Prävention von sexualisierter Gewalt angeboten. Daher bietet die katholische Jugendarbeit (KathJA) in der Region Mönchengladbach und Heinsberg in diesem Jahr thematisch verschiedene Schulungen an, welche die Vorgaben des Bistums Aachen im Rahmen der Präventionsordnung erfüllen.

Die Vertiefungsschulung am 15. März beschäftigt sich, nach dem ersten Block zur Präventionsauffrischung, vertiefend mit dem Thema Cybergrooming. Das Angebot richtet sich an alle Menschen ab 16 Jahren, die ehrenamtlich, als Honorarkräfte oder Ähnliches in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und bleiben wollen. Das Seminar findet online von 18 bis 21.30 Uhr statt, eine Anmeldung ist bis zum 9. März möglich.

Weitere Informationen bei Willi Acker unter 02161 - 980624 oder Willi.Acker@bistum-aachen.de.

(mwi)