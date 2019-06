Zwischen Hückelhoven und Wassenberg : Motorradfahrer fährt gegen den Kreisverkehr und verletzt sich lebensgefährlich

Hückelhoven Am Montagabend ist ein Motorradfahrer auf der L117 bei Hückelhoven gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Anscheinend war er falsch herum in einen neuen Kreisverkehr gefahren.

Ein 34 Jahre alter Mann aus Hückelhoven ist am Montagabend bei einem Alleinunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war auf der L117 aus Ratheim kommend in Richtung Wassenberg unterwegs. Laut Polizei war er gegen 20.10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache über die Gegenfahrbahn falsch herum in den neuen Kreisverkehr an der Kreuzung mit der L117n gefahren.