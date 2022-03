NRW-Innenminister zu Gast in Hückelhoven : Nach Flutkatastrophe – Reul spricht über Katastrophenschutz

NRW-Innenminister Herbert Reul in Hückelhoven. Im Hintergrund die beiden Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle (l.) und Bernd Krückel. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Das Hochwasser ist bei vielen Menschen im Kreis ein Thema, das ihnen Sorge bereitet. Was der NRW-Innenminister bei einem Wahlkampfauftritt in Doveren dazu sagt.

Der Empfang glich Szenen, die man sonst eher von Sportveranstaltungen kennt. Herbert Reul, CDU-Innenminister des Landes NRW, kam am Mittwochabend zu einer Wahlkampfveranstaltung der beiden CDU-Landtagsabgeordneten des Kreises Heinsberg, Thomas Schnelle und Bernd Krückel, in die ehemalige Zechenstadt. Auf dem Weg zur Bühne schritt er, von Applaus begleitet, durch einen Besucherspalier, begrüßte Menschen, schüttelte Hände. Wahlkampf halt.

So war es wenig verwunderlich, dass der erste Teil des Abends von viel gegenseitiger Lobhudelei geprägt war. Von Schnelle und Krückel in Richtung Reul aber auch umgekehrt. Der Innenminister sprach über all die Erfolge, die er in den vergangenen fünf Jahren erreicht habe. Er sprach von den Auswüchsen der Clan-Kriminalität, von fehlendem Respekt gegenüber Polizisten, von Kinderpornografie und vom Hambacher Forst. Und er erntete Applaus für die Aussage, dass er zwar Verständnis habe für Demonstrationen, aber wenn jemand mit Scheiße werfe, müsse man nun mal eingreifen. Von der Diskussionsveranstaltung zum Katastrophenschutz der Zukunft, zu der geladen war, war zu diesem Zeitpunkt wenig zu hören.

Dies änderte sich erst, als Fragen aus dem Plenum gestellt wurden. So offenbarte sich, was die Menschen in puncto Katastrophenschutz im Kreis Heinsberg umtreibt. Dies ist nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres wenig überraschend das Hochwasser, bzw. der Hochwasserschutz. Ein Besucher kritisierte den fehlenden Hochwasserschutz bei kleineren Gewässern wie Bächen, da tue sich seit Jahren nichts.

Dass es andere Regionen in NRW stärker getroffen habe als den Kreis Heinsberg, sei für die betroffenen Bürger nur ein schwacher Trost. So wurde berichtet, dass Menschen an der Wurm noch immer nicht in ihre Häuser zurück könnten. Ein Anwohner erklärte, seit der Begradigung gebe es immer wieder Probleme – und so auch stets die große Sorge, dass sich solche Ereignisse wiederholen. Reul betonte, es sei richtig, dass was passieren müsse. Doch einfache Lösungen gebe es nicht. Es werde sich in den kommenden Monaten aber einiges tun, sagte Reul. Fraglich, inwieweit diese Antworten die Bürger zufrieden stellten.