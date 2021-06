Angebot in Hückelhoven : Warum WenDo Mädchen gut tun kann

Hückelhoven Das kostenlose Angebot des DRK-Kreisverbandes Heinsberg findet an Wochenenden im Juni und im August statt. Interessierte können sich anmelden.

Der Kreisverband Heinsberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet am 26. und 27. Juni sowie am 21. und 22. August jeweils einen Selbstbehauptungsworkshop für Mädchen ab 14 Jahren an. Dabei handelt es sich um WenDo-Kurse, die in der Rheinstraße 103 in Hückelhoven in den Räumen des DRK-Ortsvereins Hückelhoven stattfinden werden.