Ratheimer Karnevalisten erklären : Warum die RKG All onger eene Hoot keine Veranstaltungen plant

Hückelhoven Schon frühzeitig hatte der grün-weiße Verein kommuniziert, alle Veranstaltungen in dieser Session abzusagen – mit erheblichen finanziellen Folgen.

Für die Freunde des Karnevals ist die Zeit zwischen dem Elften im Elften und Aschermittwoch stets eine ganz besondere. Eine Zeit, in der schier endlos viele Veranstaltungen stattfinden, in der getanzt, geschunkelt und gefeiert wird – eigentlich. Denn durch das Coronavirus ist wie im Vorjahr kein regulärer Ablauf des Karnevals möglich.

Die RKG All onger eene Hoot ist mit rund 550 Mitgliedern die größte Karnevalsgesellschaft im Hückelhovener Stadtgebiet. Schon frühzeitig hatte der Verein kommuniziert, alle Veranstaltungen in dieser Session abzusagen – mit erheblichen finanziellen Folgen. Denn lange sah es so aus, als könnte in den jecken Tagen nirgendwo in der Region Karneval gefeiert werden.