Wanderungen ab Hückelhoven : Mit der Wanderführerin auf Tour

Hückelhoven Die Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch freut sich darauf, wieder mit Gleichgesinnten in der Natur unterwegs zu sein. Der Juli steht unter dem Motto: Wandern mit Stock. Dazu gibt es ein dreiwöchiges Training.

Aber wie gehe ich mit einem Stock als Hilfsmittel wirklich gut? Was muss ich beachten und wann ist der Einsatz sinnvoll? Diese Fragen werden Teilnehmende bei ihrem dreiwöchigen Training erarbeiten, und der richtige Einsatz des Stocks oder der Stöcke werden trainiert. Denn nur wer sicher mit einem Stock unterwegs ist, ist auch wirklich gangsicher. Termine sind samstags am 11., 18. und 25. Juli, Dauer 2,5 bis drei Stunden, maximal sechs bis zwölf Personen.

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldungen bei Dorothee Mühlenbruch unter der Telefonnummer 02432 9620317 oder per E-Mail an info@wanderfreuden.eu. Der Pendlerparkplatz zwischen Millich und Ratheim an der Landstraße 117 (am Kreisverkehr Nähe Penny abbiegen) ist der neue Treffpunkt für Wanderungen und Unternehmungen.