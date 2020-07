Integration in Hückelhoven : Ein Rat für Menschen mit Migrationshintergrund

Kaan Cevahir (l.) im Gespräch mit Tayfun Keltek, Vorsitzender Landersintegrationsrat. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Wenn am 13. September die Kommunalwahl stattfindet, wird in der Stadt Hückelhoven auch ein Integrationsrat gewählt. Dazu fand nun eine Informationsveranstaltung statt, die über Details aufklärte.

Ein Gremium, das die Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund aufgreift, sie heranführt an politische Verantwortung: Bei der Kommunalwahl am 13. September wird in Hückelhoven der neue Integrationsrat gewählt. Kaan Cevahir, Musikwissenschaftler und Leiter einer Integrationsagentur, kandidiert als Parteiloser auf der Liste der FDP. Der 30-jährige Hückelhovener lud mit den Liberalen zu einer Infoveranstaltung mit dem Vorsitzenden des Landesintegrationsrats, Tayfun Keltek, ein.

Im Bürgerhaus am See erläuterte der pensionierte Lehrer, dass ein Integrationsrat – laut Gemeindeordnung vorgeschrieben in Kommunen mit mindestens 5000 ausländischen Einwohnern – ein Gremium für Chancengerechtigkeit und Förderung von Potenzialen sei. Eine Selbstverständlichkeit sei das Erlernen der deutschen Sprache im Kindesalter. Bilinguale Erziehung sei eine Chance, die Weltfirmen entdeckt hätten bei Bewerbern. Etwa zwei Drittel der Migranten seien berechtigt, den Integrationsrat mitzuwählen, darunter Eingebürgerte, Aussiedler und EU-Bürger.